Участок автодороги Пермь — Екатеринбург сузился после обильных снегопадов

«Призываем водителей к предельной бдительности в условиях непогоды, выбору пониженной скорости, которая позволит обеспечить контроль за управлением автомобиля», — сказали в Госавтоинспекции.



Ранее свердловские дорожники вывели на очистку дорог от снега 206 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 32 автомобиля с отвалом и девять единиц прочей техники.



Напомним, telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» сообщал, что в первой половине февраля в городе прогнозируется выпадение месячного количества снега. В декабре в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега за последние 106 лет, в большинстве районов Свердловской области выпало 60−100% месячной нормы осадков.