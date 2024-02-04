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Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявили синоптики

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник, 5 февраля.
Источник: Смартпресс

По юго-западной половине страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с, а днем местами до 22 м/с.

В Минске днем в понедельник ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с.

В свою очередь в МЧС предупредили, что такая погода чревата:

повреждением линий связи и электропередач;

обрушением слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений; падением деревьев;

затруднением движения транспорта и возникновением дорожно-транспортных происшествий;

риском травматизма населения.

В ведомстве рекомендовали жителям Беларуси воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. А находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных строений с неустойчивой кровлей.