Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявили синоптики

По юго-западной половине страны ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с, а днем местами до 22 м/с.
В Минске днем в понедельник ожидается усиление западного ветра порывами 15−18 м/с.
В свою очередь в МЧС предупредили, что такая погода чревата:
повреждением линий связи и электропередач;
обрушением слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений; падением деревьев;
затруднением движения транспорта и возникновением дорожно-транспортных происшествий;
риском травматизма населения.
В ведомстве рекомендовали жителям Беларуси воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте. А находясь на улице, избегать деревьев и разнообразных строений с неустойчивой кровлей.