В Перми с 5 февраля на проспекте Парковом возможны затруднения в движении транспорта

В Перми 5 февраля возможны затруднения движения на пр. Парковом. Это связано с проведением работ по корректировке фазы светофора на перекрестке с ул. Желябова. Специалистам краевого Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) предстоит выделить в светофорах пешеходную фазу.
В Минтрансе Пермского края пояснили, выделение пешеходной фазы необходимо для исключения опасного пересечения пешеходов с транспортными средствами, которые поворачивают направо или налево. Это решение в ведомстве приняли по итогам анализа аварийности на дорогах Перми за 2023 год.
Водителей автотранспорта предупреждают, в период настройки возможны временные затруднения в движении транспорта на пр. Парковом, которые предстоит оперативно устранять по результатам мониторинга.