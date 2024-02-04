В Перми с 5 февраля на проспекте Парковом возможны затруднения в движении транспорта

В Минтрансе Пермского края пояснили, выделение пешеходной фазы необходимо для исключения опасного пересечения пешеходов с транспортными средствами, которые поворачивают направо или налево. Это решение в ведомстве приняли по итогам анализа аварийности на дорогах Перми за 2023 год.