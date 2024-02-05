Подержанные машины в Красноярском крае подорожали на 28%

Об этом сообщили аналитики сервиса Auto.ru.
Средняя цена, сообщают эксперты, за прошлый год выросла на 28%. В январе она составляла 1 145 000, а к декабрю выросла до 1463 000.
У частных продавцов цена увеличилась на 35% и превысила 1 миллион 300 тысяч рублей. У автодилеров я января по декабрь цены увеличились с 1,6 до 2 миллионов рублей.
Самой популярной в крае машиной стала Lada Granta, которую продавали в среднем за 534 тысячи рублей.
Также среди популярных моделей Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo.
Ранее «МК в Красноярске» изучил авторынок Красноярска и узнал, что продается дешевле миллиона рублей.