В Новосибирске в начале недели вдвое подскочили цены на такси

На подорожание поездок в приложении «Яндекс Go» пожаловались горожане.
Так стоимость поездки от микрорайона Родники до Калинина выросла с 270 до 500 рублей. А за поездку от улицы Узловая до Ленина пришлось заплатить более 800 рублей.
А чтобы доехать от площади Маркса до центра города придется заплатить более 650 рублей.
На 160 рублей выросла в цене поездка на такси от Кавалерийской до Ясного берега. От Затулинки до улицы Ленина можно доехать за 600 рублей.
Новосибирцы отмечают, что это рекордное подорожание услуг такси за последнее время, и связывают рост цен с обильными снегопадами, которые сильно затрудняют движение.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске такси 15 января подорожало сразу на 200 рублей из-за мороза.