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Хабаровские селекционеры вывели первый сорт томатов для вяления

Всего в госреестр удалось ввести ещё три совершенно новые разновидности овощей.
Источник: Хабаровский край сегодня

Специалисты расположенного в пригороде Хабаровска Дальневосточного НИИ сельского хозяйства закончили работы по выведению трёх совершенно новых сортов томатов и огурцов. Они внесены в государственный реестр селекционных достижений России. Причем сорт помидора Красно пузо отличается редкими для нашей страны качествами. О них корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала автор этой разработки Галина Кузьмицкая.

 — Обычно сорта томатов выводятся для засолки. Красно пузо создан для фарширования и вяления. Продукт этот стал очень популярен. Используется в различных кухнях. Стоит, кстати, он очень дорого. В госреестре России пригодных для вяления есть лишь несколько сортов, — объяснила ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля ДальНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Кузьмицкая. — Также консистенция плодов томатов Красно пузо такова, что их можно фаршировать подобно сладкому перцу.

Второй сорт томата от ДальНИИСХ, который прошёл государственную регистрацию, это Сердце Амура. Он из линейки сортов Бычье сердце. Только плоды не ярко красные, а розовые и очень вкусные. Также районирован новый хабаровский сорт огурцов Дерсу.

 — Мы ведём научную работу в соответствии с обозначенной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным доктриной обеспечения продовольственной безопасности страны. Одна из её целей в том, чтобы не менее чем на 75% основные сельскохозяйственные культуры были обеспечены сортами местной селекции, — сообщила директор ДальНИИСХ, заместитель председателя общественного совета при Минсельхозе Хабаровского края, где регулярно выносятся вопросы поддержки растениеводства в регионе, Татьяна Асеева.

Кстати, собственными сортами сои и зерновых Хабаровский край уже закрыт на необходимые 75%. Вполне достижим этот показатель и по овощам. Есть в линейке созданных хабаровскими селекционерами огурцов сорта, которые высеваются уже больше 70 лет. При этом культура не теряет своих положительных качеств.

сельское хозяйство