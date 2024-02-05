Хабаровские селекционеры вывели первый сорт томатов для вяления

Специалисты расположенного в пригороде Хабаровска Дальневосточного НИИ сельского хозяйства закончили работы по выведению трёх совершенно новых сортов томатов и огурцов. Они внесены в государственный реестр селекционных достижений России. Причем сорт помидора Красно пузо отличается редкими для нашей страны качествами. О них корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала автор этой разработки Галина Кузьмицкая.
— Обычно сорта томатов выводятся для засолки. Красно пузо создан для фарширования и вяления. Продукт этот стал очень популярен. Используется в различных кухнях. Стоит, кстати, он очень дорого. В госреестре России пригодных для вяления есть лишь несколько сортов, — объяснила ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля ДальНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Кузьмицкая. — Также консистенция плодов томатов Красно пузо такова, что их можно фаршировать подобно сладкому перцу.
— Мы ведём научную работу в соответствии с обозначенной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным доктриной обеспечения продовольственной безопасности страны. Одна из её целей в том, чтобы не менее чем на 75% основные сельскохозяйственные культуры были обеспечены сортами местной селекции, — сообщила директор ДальНИИСХ, заместитель председателя общественного совета при Минсельхозе Хабаровского края, где регулярно выносятся вопросы поддержки растениеводства в регионе, Татьяна Асеева.
Кстати, собственными сортами сои и зерновых Хабаровский край уже закрыт на необходимые 75%. Вполне достижим этот показатель и по овощам. Есть в линейке созданных хабаровскими селекционерами огурцов сорта, которые высеваются уже больше 70 лет. При этом культура не теряет своих положительных качеств.