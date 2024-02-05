Хабаровские селекционеры вывели первый сорт томатов для вяления

— Обычно сорта томатов выводятся для засолки. Красно пузо создан для фарширования и вяления. Продукт этот стал очень популярен. Используется в различных кухнях. Стоит, кстати, он очень дорого. В госреестре России пригодных для вяления есть лишь несколько сортов, — объяснила ведущий научный сотрудник отдела овощных культур и картофеля ДальНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Кузьмицкая. — Также консистенция плодов томатов Красно пузо такова, что их можно фаршировать подобно сладкому перцу.