Авиапассажиры пытались провезти в Красноярск 500 кило растительной «запрещенки»

«Запрещенку» искали (и находили) не только в ручной клади, но и в багаже при фитосанитарном контроле в пункте пропуска через государственную границу в воздушной гавани. В основном она прибыла из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Всего было проверено 166 международных пассажирских рейсов.