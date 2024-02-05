Авиапассажиры пытались провезти в Красноярск 500 кило растительной «запрещенки»

За прошедший январь у пассажиров, прибывших в аэропорт Красноярск, изъяли полтонны фруктов, овощей, орехов, сухофруктов и других продуктов из-за границы, запрещенных к ввозу указанием Россельхознадзора.
«Запрещенку» искали (и находили) не только в ручной клади, но и в багаже при фитосанитарном контроле в пункте пропуска через государственную границу в воздушной гавани. В основном она прибыла из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. Всего было проверено 166 международных пассажирских рейсов.
Тридцать шесть нарушителей законодательства в области обеспечения карантина растений понесли наказание, а их небезопасный груз был уничтожен. Кстати, у восьми путешественников нашли карантинные объекты на ввезенной ими продукции растительного происхождении: от калифорнийской щитовки до зерновки рода калособрухус.