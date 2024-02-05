Омичи приобрели патентов на 638 млн рублей

В 2023 году 8 395 индивидуальных предпринимателей в Омской области приобрели более 11,7 тысяч патентов на 638 млн рублей. Это выше показателя 2022 года на 2%.
«Наибольшее число патентов приобретено на осуществление розничной торговли — 40%, грузоперевозок — 21%, услуг общепита — 6%, ремонт автотранспорта и услуг по разработке программ для ЭВМ — по 4%, парикмахерских и косметических услуг — 3%», — сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области.
Снижено количество патентов у парикмахеров на 8%, переработчиков сельскохозяйственной продукции на 12%, владельцев СТО на 5%. Данные налогоплательщики сделали выбор в пользу УСН, для которой в регионе установлены пониженные налоговые ставки, пояснили в ведомстве.
Налоговыми каникулами на патентной системе налогообложения в 2023 году воспользовались 65 налогоплательщиков. Это позволило начинающим предпринимателям сэкономить и направить на развитие своего бизнеса 2,6 млн рублей.