В аэропорту Екатеринбурга более чем на сутки задержали два рейса

Так, самолет в Санкт-Петербург должен был вылететь в 12 часов 30 минут 4 февраля. Однако его задержали на сутки — планируемое время отправления 5 февраля в 14 часов.
Самолет в Якутск той же авиакомпании должен был отправиться в воскресенье в 20 часов 40 минут. Ожидаемое фактическое время отправления — 5 февраля в 22 часа. При этом задержек прибывающих рейсов нет.
Из Екатеринбурга, напомним, появились прямые авиарейсы в Дубай. Выполнять их начала авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца декабря.