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В аэропорту Екатеринбурга более чем на сутки задержали два рейса

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 февраля, УралПолит.Ru. В аэропорту Кольцово задержано несколько рейсов. Отложено более чем на сутки отправление двух самолетов перевозчика «Якутия», следует из информации онлайн-табло.

Так, самолет в Санкт-Петербург должен был вылететь в 12 часов 30 минут 4 февраля. Однако его задержали на сутки — планируемое время отправления 5 февраля в 14 часов.

Самолет в Якутск той же авиакомпании должен был отправиться в воскресенье в 20 часов 40 минут. Ожидаемое фактическое время отправления — 5 февраля в 22 часа. При этом задержек прибывающих рейсов нет.

Из Екатеринбурга, напомним, появились прямые авиарейсы в Дубай. Выполнять их начала авиакомпания «Уральские авиалинии» с конца декабря.