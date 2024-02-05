Золотой десяток: во Владивостоке обнаружили очень дорогие яйца

В одном из популярных супермаркетов Владивостока нашли действительно не простые, а золотые куриные яйца. Их цена даже на фоне постоянных скачков стоимости продукта кажется нереальной — один десяток предлагают купить за 439 рублей 98 копеек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал «Хабарай» (18+).
Отметим, что согласно данным Росстата, озвученным за период с 23 по 29 января 2024 года, стоимость куриных яиц снизилась на 1%. Кроме того, мясо кур подешевело на 0,5%.
Напомним, проблема с ростом цен на яйца возникла в России еще в 2023 году. К концу года правительство временно обнулило таможенные пошлины на яйца с надеждой насытить рынок, но несмотря на поступление первых партий яиц из Азербайджана и Турции, данные Росстата показали, что цены на яйца не только не снизились, но даже выросли в среднем по стране на 4%, а местами на 5,1−10,2%.