Волгоградцам назвали топ-10 пищевых привычек, мешающих похудеть

Людям с никотиновой зависимостью лучше не курить сразу после приема пищи. Нужно соблюдать питьевой режим в течение дня — недостаток жидкости приводит к ощущению усталости. Не стоит увлекаться кофе, это чревато заболеваниями сердца. В числе вредных привычек — переедание на отдыхе и заедание плохого настроения, а также увлечение сахаром и прием пищи перед гаджетами.