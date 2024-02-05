Волгоградцам назвали топ-10 пищевых привычек, мешающих похудеть

5 февраля Роспотребнадзор Волгоградской области перечислил топ-10 пищевых привычек, которые мешают похудеть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, самая популярная, но нездоровая из них — быстрое поглощение пищи. Желательно наоборот есть медленно и небольшими порциями. Насыщение наступает через 15−20 минут. Не стоит пропускать завтрак и переедать по вечерам, нагоняя упущенное. Все это превратится в жир.
Людям с никотиновой зависимостью лучше не курить сразу после приема пищи. Нужно соблюдать питьевой режим в течение дня — недостаток жидкости приводит к ощущению усталости. Не стоит увлекаться кофе, это чревато заболеваниями сердца. В числе вредных привычек — переедание на отдыхе и заедание плохого настроения, а также увлечение сахаром и прием пищи перед гаджетами.
— Можно приготовить правильную, полезную еду, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность: когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук, сосредоточиться на пище, — напомнили эксперты.