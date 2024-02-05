Снежная лавина, заносы на дорогах и пробитые колеса: Нижний Новгород приходит в себя после мощного снегопада и ледяного дождя

Благодаря этому в городе в этот раз удалось избежать серьезных заторов и пробок на дорогах. Однако за городом ситуация была куда сложнее. К примеру, в Кстове автобус № 300 5 декабря застрял в сугробе прямо возле автостанции. В результате пассажирам пришлось толкать его своими силами. Только после этого автобус смог выбраться из сугроба. Не обошлось без происшествия и на трассе М-7. Здесь, по словам очевидцев, десятки машин пробили колеса в районе деревни Перово. После ледяного дождя, оттепели и снегопада дороги превратились в снежную кашу.