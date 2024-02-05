Снежная лавина, заносы на дорогах и пробитые колеса: Нижний Новгород приходит в себя после мощного снегопада и ледяного дождя

Прошедшие выходные стали для нижегородцев очередной проверкой на прочность. Погода начала чудить уже с вечера пятницы: сначала на город обрушился ледяной дождь, а к воскресенью он сменился мощным снегопадом. Мы собрали последствия мощного снегопада и ледяного дождя в Нижнем Новгороде 5 февраля 2024.
О том, что нижегородцев ждут непростые выходные, синоптики предупредили заранее. Еще вечером в пятницу было опубликовано экстренное сообщение.
— 4 февраля в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области ожидаются сильный снегопад, гололед и ледяной дождь. Такая же погода сохранится ночью 5 февраля, — предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. — В связи с погодными условиями держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Также не стоит парковать вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта.
Прогнозы синоптиков оказались верны. Уже к утру субботы тонкой ледяной корочкой покрылось все: дороги, тротуары, автомобили, деревья. К счастью, в отличие в аналогичной погодной ситуации прошлого года, в этот раз удалось избежать массового обрыва проводов. Однако энергетики все равно были переведены на усиленный режим работы.
— На случай непогоды в регионе готовы 297 бригад энергетиков: 1016 специалистов оперативного и ремонтного персонала, 408 единиц техники, — заявили в пресс-службе Нижновэнерго. — В распоряжении филиала находятся 62 передвижных резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 5,6 МВт, которые в случае необходимости будут задействованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.
В это же время на усиленный режим работы были переведены и дорожные службы. Вслед за ледяным дождем в городе начался снегопад, что только осложнило ситуацию на дорогах. Чтобы транспортного коллапса, в Нижнем Новгороде начали циклическую обработку дорог.
— Техника оперативно вышла на просыпание и прометание дорог. Такие циклы будут повторяться в зависимости от погодных условий. Дорожные рабочие заняты уборкой тротуаров и остановок общественного транспорта, — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. — Мы постоянно мониторим ситуацию на дорогах и стараемся максимально оперативно реагировать на изменяющиеся погодные условия.
Благодаря этому в городе в этот раз удалось избежать серьезных заторов и пробок на дорогах. Однако за городом ситуация была куда сложнее. К примеру, в Кстове автобус № 300 5 декабря застрял в сугробе прямо возле автостанции. В результате пассажирам пришлось толкать его своими силами. Только после этого автобус смог выбраться из сугроба. Не обошлось без происшествия и на трассе М-7. Здесь, по словам очевидцев, десятки машин пробили колеса в районе деревни Перово. После ледяного дождя, оттепели и снегопада дороги превратились в снежную кашу.
Несмотря на то, что до конца зимы еще целый месяц, дорожные службы признают, что снега в этом году выпало, куда больше, чем в прошлом.
— С начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезли больше 1,2 млн кубометров снега, — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. — Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коммунальные службы продолжают работать круглосуточно на улицах города. Каждый день специалисты вывозят от 25 до 30 тысяч кубометров снега.
За прошедшие выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезли свыше 60 тысяч кубометров снега. По данным городского департамента, подрядчики и управляющие организации работали на уборке и вывозе снега все выходные.
— Несмотря на снегопад, начавшийся в пятницу и продлившийся все выходные, в понедельник утром удалось избежать серьезных пробок на городских дорогах — по данным интернет-сервисов загруженность дорожной сети составила шесть баллов. Но работы еще достаточно: особое внимание обращаем на внутриквартальные проезды, парковки, дворы и тротуары.
Такие снегопады дают о себе знать и совсем экстраординарными историями. К примеру, в эти выходные с Зеленского съезда сошла еще одна снежная лавина. Уже вторая за эту зиму. Лавина снега сошла со склона напротив Нижегородского кремля. Образовавшийся сугроб перекрыл движение автомобилей в сторону площади Минина. К счастью, горы снега удалось оперативно расчистить.