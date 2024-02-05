Лавина в горах Крыма — не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

По сигналу выехали 10 сотрудников из числа Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв к Ангарскому перевалу, они выдвинулись к пострадавшим. Добравшись к лыжникам, спасатели выяснили, что один из них получил травму груди и руки. Они оказали ему первую помощь. Далее его на носилках в пешем порядке транспортировали до дороги Тисового ущелья, после чего на квадроцикле доставили к Ангарскому перевалу и передали медработникам. Второй пострадавший с травмой руки смог самостоятельно в сопровождении товарищей добраться до места подъезда «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.