Сочинский аэропорт проверит жалобу телеведущей Анфисы Чеховой

Ранее Чехова в соцсетях рассказала об опоздании на рейс «Аэрофлота» из Сочи из-за того, что посадка длилась всего семь минут. Объявление о выходе на посадку прозвучало, когда она находилась в бизнес-зале, который, по ее словам, «находится черт знает где — десять минут идти медленным ходом». И подобные истории для аэропорта Сочи — не редкость, утверждает телеведущая.