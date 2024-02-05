Сабуров прокомментировал «телефонный разговор» с Канделаки

Не так давно в своем Telegram Тина Канделаки заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне, ссылаясь на переименование нескольких железнодорожных станций. После официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что без внимания реплики телеведущей не останутся. По его словам, журналистку не пустят в страну, если она захочет сюда приехать.