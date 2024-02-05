Какой сегодня праздник: 6 февраля

Также сегодня Национальный день Новой Зеландии. В 1840 году в этот день на берегу реки Вайтанги между британцами и маори был подписан Договор Вайтанги. Этот договор стал причиной трений между европейскими поселенцами и народом маори. История гласит, что в Новой Зеландии к концу XIX века процветала торговля и незаконная купля-продажа земли. Британская империя хотела разобраться с бесчинствами и вернуть народу маори их землю и уравнять их в правах с британцами. Народу маори в обмен на это предлагалось принять подданство Великобритании.