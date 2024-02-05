Какой сегодня праздник: 6 февраля

Что произошло 5 февраля — читайте в справке Sputnik.
Что интересного произошло 6 февраля.
Сегодня отмечается Национальный день саамов (Sami National Day). Эта дата была выбрана в ознаменование годовщины первой саамской конференции, состоявшейся в Тронхейме, Норвегия, в 1917 году. Саамы являются коренными народами Скандинавии, которые признаны и защищены международными конвенциями коренных народов. Сегодня саамы живут в основном в Норвегии (40 000 человек) и Швеции (18 000 человек). Около 4 000 саамов населяют Финляндию и еще 2 000 живут в Российской Федерации.
Национальный день саамов был учрежден в 1992 году на 15-й саамской конференции в Хельсинки и отмечается ежегодно 6 февраля в ознаменование первой конференции саамов. Первое празднование состоялось в 1993 году, когда ООН провозгласила Международный год коренных народов в Йоккмоке, Швеция. У саамов разных стран есть свои традиции, но независимо от того, где они живут, они должны вывешивать в этот день саамский флаг и петь саамский национальный гимн. Праздничная трапеза — еще одна распространенная традиция для саамов.
Помимо этих официальных церемоний, многие города с высоким процентом саамского населения расширяют празднование, организовывая различные мероприятия. В некоторых местах праздники длятся более недели с такими мероприятиями, как концерты саамских музыкантов, лекции, открытые рынки, художественные выставки и спортивные соревнования. Эти мероприятия дают саамам возможность собраться вместе и в то же время рассказать другим о своей культуре и истории.
Также сегодня Национальный день Новой Зеландии. В 1840 году в этот день на берегу реки Вайтанги между британцами и маори был подписан Договор Вайтанги. Этот договор стал причиной трений между европейскими поселенцами и народом маори. История гласит, что в Новой Зеландии к концу XIX века процветала торговля и незаконная купля-продажа земли. Британская империя хотела разобраться с бесчинствами и вернуть народу маори их землю и уравнять их в правах с британцами. Народу маори в обмен на это предлагалось принять подданство Великобритании.
6 февраля отмечается Международный день нетерпимости в отношении практики нанесения увечий женским гениталиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 2003 году в Африке первая леди Нигерии сделала официальное заявление о нетерпимости к практике нанесения увечий женским гениталиям. При этом под нанесением увечий женским половым органам понимаются все процедуры, связанные с полным или частичным удалением внешних женских гениталий на основе немедицинских мотивов — например, религиозных или культурных.
Как свидетельствует статистика, практика нанесения увечий женским гениталиям распространена в 28 странах Африки, а также в Индонезии, Йемене. По оценкам экспертов, в настоящее время около 100−140 миллионов девушек и женщин в мире живут с последствиями таких увечий. При этом риску нанесения увечий подвержены около 2 миллионов девушек. Практика нанесения увечий женским половым органам признана в мире вредной и нарушающей права девочек и женщин. В связи с этим подкомиссия ООН по правам человека и приняла решение проводить ежегодно Международный день нетерпимости в отношении практики нанесения увечий женским гениталиям.
Еще сегодня Международный день бармена — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584—675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов.
Исторические события 6 февраля в мире.
1778-й — в Париже подписаны Договор о союзничестве и Договор о дружбе и торговле между Францией и США, символизирующие официальное признание новой республики;
1822-й — китайское судно «Тэк Синг» наскочило на рифы близ острова Банка, погибли 1 600 человек (второе по числу жертв кораблекрушение XIX века после гибели «Султанши»);
1900-й — русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море;
1918-й — британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщин старше 30 лет, которые являлись главой семейства или состояли в браке, а также тем, которые окончили университет.
Исторические события 6 февраля в Казахстане.
1920-й — согласно приказу реввоенсовета Туркестанского фронта была организована отдельная казахская военная бригада;
1934-й — шахтерский рабочий поселок, образованный в центре Карагандинского угольного бассейна, преобразован в город Караганды (с 1936 года — областной центр Казахстана). Считается, что свое название город получил от распространенного в этих местах кустарника Караганды (желтая акация). Существует легенда, что в 1833 году Аппак Байжанов нашел уголь. В конце XIX века началась добыча угля сначала русскими купцами, затем французскими и английскими предпринимателями;
2011-й — сборная Казахстана установила рекорд зимних Азиатских игр по количеству завоеванных золотых медалей.
Дни рождения знаменитостей 6 февраля в мире.
В 1911 году родился Рональд Рейган — 40-й президент США (1981−1989), 33-й губернатор штата Калифорния (1967−1975). Также известен как актер и радиоведущий;
в 1945 году родился Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вокалист и композитор. Марли является самым известным исполнителем в стиле регги;
в 1950 году родилась Натали Коул — американская певица, автор песен и актриса, дочь популярного джазового пианиста и певца Ната Кинга Коула;
в 1961 году родился Константин Эрнст — советский и российский деятель телевидения, медиаменеджер, продюсер, сценарист. Генеральный директор ОАО «Первый канал».
Константин Эрнст: Жизнь вообще — своеобразная форма забега. Двигаться надо. Желательно — вперед. А если уж побежал, то руководствуйся принципом «нас не догонят».
Кто родился 6 февраля в Казахстане.
В 1952 году родился Абельгази Кусаинов — экс-председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан;
в 1955 году родился Абай Карпыков — кинорежиссер, продюсер, киносценарист, актер, член Союза кинематографистов СССР.
День смерти знаменитостей 6 февраля в мире.
В 1918 году умер Густав Климт — австрийский художник-модернист («Подруги», «Адам и Ева», «Дитя», «Саломея», «Поцелуй», «Юдифь»);
в 2008 году умер Тони Рольт — британский автогонщик, участник самой первой гонки «Формула-1»;
в 2011 году умер Гэри Мур — ирландский гитарист, певец, автор песен;
в 2012 году умер Антони Тапиес — каталонский испанский художник, скульптор, теоретик искусства.
Народный праздник 6 февраля.
Церковь сегодня вспоминает блаженную Ксению Петербургскую — одну из самых известных на Руси святых жен. По преданию, Ксения очень рано стала вдовой. Ее как набожную женщину до глубины души поразил тот факт, что муж скончался скоропостижно, не сумев принести покаяния. Поэтому она решила посвятить свою жизнь вымаливанию у Бога прощения для своего покойного супруга. После похорон Ксения раздала все имущество, облачилась в одежду мужа и приняла на себя подвиг юродства. Со временем Господь даровал ей умение исцелять, предрекать и направлять. К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.
День ангела.
Сегодня День ангела праздную Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.