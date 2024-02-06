В Кемерове сотрудница Роспотребнадзора брала взятки за покровительство

Выяснилось, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года 43-летняя осуждённая ежемесячно получала от предпринимателя деньги за общее покровительство его организации. Всего таким образом женщина «заработала» 130 тыс. рублей. Вину в итоге она признала.