Под Волгоградом суд потребовал обеспечить жителей 9 поселков питьевой водой

Роспотребнадзор через суд потребовал обеспечить жителей девяти поселков в Ленинском районе Волгоградской области централизованным водоснабжением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, люди жили без питьевой воды и отчаянно обращались в разные инстанции. Лишь благодаря экспертизам, которые доказали нарушения санитарного законодательства, удалось достучаться до районной администрации.