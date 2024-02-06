Под Волгоградом суд потребовал обеспечить жителей 9 поселков питьевой водой

Роспотребнадзор через суд потребовал обеспечить жителей девяти поселков в Ленинском районе Волгоградской области централизованным водоснабжением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, люди жили без питьевой воды и отчаянно обращались в разные инстанции. Лишь благодаря экспертизам, которые доказали нарушения санитарного законодательства, удалось достучаться до районной администрации.
— Судом на администрацию Ленинского муниципального района возложены обязательства по проведению мероприятий, направленных на организацию в населенных пунктах централизованного питьевого водоснабжения и подачи населению питьевой воды, — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Добавим, что централизованное водоснабжение должно появиться в поселках Заплавное, Путь Ильича, Тракторострой, Коммунар, Ковыльный, Маяк Октября, Рассвет, Степной, Заря.