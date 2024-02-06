Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин приедет на турнир в Иркутск

Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин приедет в Иркутск и станет почётным гостем открытого областного турнира по быстрым шахматам «Зимний Кубок Байкала». Он пройдёт с 9 по 11 февраля в гостинице на улице Чкалова в центре города.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, в соревнованиях планируют принять участие около 200 спортсменов из Москвы, Новосибирской, Иркутской, Томской и Омской областей, а также Красноярского и Забайкальского краёв и Бурятии. Ожидается прибытие шахматистов из Кыргызстана и Туркменистана.
В числе участников турнира — 7 международных гроссмейстеров, 7 международных мастеров, 9 мастеров ФИДЕ и 30 кандидатов в мастера спорта. Проводиться соревнования будут по швейцарской системе в 13 туров. Призовой фонд составит 1 миллион рублей.