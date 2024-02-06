Россельхознадзор и прокуратура заинтересовались свалкой яиц в Омске

Видео, на котором запечатлено внушительное количество лотков с этим продуктом, появилось в одном из омских пабликов.
На место выезжали инспекторы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области вместе со специалистами регионального ГУ ветеринарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области.
Было установлено, что яйца находятся в замороженном состоянии. Они, так же, как и тара, в которой они находились, были перемешаны со снегом и стеклом. Были отобраны и направлены на исследование в лаборатории пробы.
В прокуратуре Омской области в свою очередь рассказали о том, что проводится проверка на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Пока производитель яиц установлен не был.
Ранее «МК в Омске» сообщал об учительнице из 33-й школы, которая захламила кабинет. Женщину из учебного учреждения уволили.