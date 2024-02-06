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Россельхознадзор и прокуратура заинтересовались свалкой яиц в Омске

Ранее мы сообщали о нелегальной свалке в Чкаловском посёлке, на которой были обнаружены сотни яиц.
Источник: Скриншот

Видео, на котором запечатлено внушительное количество лотков с этим продуктом, появилось в одном из омских пабликов.

На место выезжали инспекторы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области вместе со специалистами регионального ГУ ветеринарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Омской области.

Было установлено, что яйца находятся в замороженном состоянии. Они, так же, как и тара, в которой они находились, были перемешаны со снегом и стеклом. Были отобраны и направлены на исследование в лаборатории пробы.

В прокуратуре Омской области в свою очередь рассказали о том, что проводится проверка на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Пока производитель яиц установлен не был.

Ранее «МК в Омске» сообщал об учительнице из 33-й школы, которая захламила кабинет. Женщину из учебного учреждения уволили.

Прокуратура