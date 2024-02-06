«Современник» отменил ближайшие показы спектакля по пьесе Улицкой

«Ближайшие показы отменены», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что не состоятся спектакли, намеченные на 18 февраля и 22 марта.
Премьера спектакля «Потанцуем…» состоялась 3 июня 2015 года.
Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.
Людмила Улицкая — автор романов-бестселлеров «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей.