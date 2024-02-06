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«Современник» отменил ближайшие показы спектакля по пьесе Улицкой

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский театр «Современник» отменил показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, которые были запланированы на февраль и март, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ближайшие показы отменены», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что не состоятся спектакли, намеченные на 18 февраля и 22 марта.

Премьера спектакля «Потанцуем…» состоялась 3 июня 2015 года.

Ранее издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

Людмила Улицкая — автор романов-бестселлеров «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», а также нескольких сборников рассказов, эссе и книг для детей.

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