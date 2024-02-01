Издательство АСТ заморозило гонорары Людмилы Улицкой

«В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг», — пояснили в издательстве.
31 января пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Людмиле Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
В ноябре 2023 года общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить Улицкую, Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева на предмет финансирования украинской армии. Писатели опровергли обвинения.
13 декабря Вован и Лексус позвонили писателю Борису Акунину (признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Акунин сообщил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. СКР возбудил уголовное дело против писателя по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).
После разговора издательство АСТ отказалось издавать книги Бориса Акунина, поскольку заявления писателя «требуют правовой оценки». Продажу книг приостановили «Читай-город—Буквоед» и сервис «Литрес». Также издательство остановило выпуск и продажу книг Дмитрия Быкова (признан иностранным агентом) из-за его политических высказываний. Быков в разговоре с российскими пранкерам сообщил, что хотел бы «быть полезным в Украине».
Александра Горошилова