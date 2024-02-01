Издательство АСТ заморозило гонорары Людмилы Улицкой

13 декабря Вован и Лексус позвонили писателю Борису Акунину (признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Акунин сообщил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. СКР возбудил уголовное дело против писателя по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российской армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).