В Новосибирске решили предоставлять молодым ученым квартиры в собственность

«Сейчас прорабатываем механизмы совместно с институтами СО РАН. Понятно, что региональный бюджет всегда ограничен, но точечные решения найти можно. Например, инфраструктурная подготовка площадок. Данный вопрос прорабатываем с застройщиками. Речь идет о том, чтобы, чтобы дать стимул предоставления жилья именно молодым ученым в собственность. Будут составлять списки и т. д. Механизм находится проработке. Думаю, что через несколько месяцев, максимум через полгода, мы будем готовы предложить конкретное решение для этой проблемы», — сказал министр науки и инновационной политике Вадим Васильев, отвечая на вопрос BFM-Новосибирск.