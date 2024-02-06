В Новосибирске решили предоставлять молодым ученым квартиры в собственность

В Новосибирске разрабатывают механизм обеспечения молодых ученых жильем. Работа ведется региональным правительство и институтами СО РАН. Об этом 6 февраля сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Программа пока не утверждена и детали ее финансирования не известны. Глава профильного министерства объяснил, что вклада региона, скорее всего, будет заключаться в подготовке инфраструктурных площадок для будущих строек.
«Сейчас прорабатываем механизмы совместно с институтами СО РАН. Понятно, что региональный бюджет всегда ограничен, но точечные решения найти можно. Например, инфраструктурная подготовка площадок. Данный вопрос прорабатываем с застройщиками. Речь идет о том, чтобы, чтобы дать стимул предоставления жилья именно молодым ученым в собственность. Будут составлять списки
В настоящее время новосибирские научные институты и СО РАН по мере возможностей реализуют свои программы по решению жилищных проблем молодых ученых. Есть схемы по предоставлению служебного жилья, помощи в оплате ипотечного кредита и ряд других. Предоставление научному сотруднику в собственность жилья, построенного за счет бюджета или организации, это почти забыта мера поддержки, крайне редко используемая в современной России.
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