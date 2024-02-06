Воронежская УК заявила о «введении режима чрезвычайного положения»

Воронежская УК «АВА-кров» неожиданно заявила о введении в Воронеже режима чрезвычайного положения. Необычное объявление во вторник, 6 февраля, привлекло внимание жителей дома № 43 по Ленинскому проспекту. Управляющая компания просила жильцов дома очистить места общего пользования от посторонних предметов, поясняя, что складирование мусора, мебели и иных личных вещей в подъезде, на лестничных клетках и тамбурах является нарушением правил пожарной безопасности в условиях «введенного режима чрезвычайного положения».
— Если посторонние предметы не будут убраны, то управляющей организацией будут направлены документы в МЧС на лиц, нарушающих противопожарную безопасность в условиях введенного режима чрезвычайного положения для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа до 30 тыс. рублей, — гласит объявление.
Корреспондент РИА «Воронеж» обратилась за комментарием к директору УК «АВА-кров» Ивану Черноусову. Иван Черноусов пояснил, что суть объявления верная. Дом № 43 по Ленинскому проспекту — коридорного типа. Захламлять коридор личными вещами — нельзя, поскольку это может привести к пожару, а в условиях уже начавшегося пожара помешать эвакуации. Относительно фразы про «введенный режим чрезвычайного положения» Иван Черноусов прокомментировал, что объявление снимут и исправят.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что УК «АВА-кров» через Арбитражный суд взыскала 269 158,96 рубля задолженности с военкомата Левобережного и Железнодорожного районов.