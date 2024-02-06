Воронежская УК заявила о «введении режима чрезвычайного положения»

Корреспондент РИА «Воронеж» обратилась за комментарием к директору УК «АВА-кров» Ивану Черноусову. Иван Черноусов пояснил, что суть объявления верная. Дом № 43 по Ленинскому проспекту — коридорного типа. Захламлять коридор личными вещами — нельзя, поскольку это может привести к пожару, а в условиях уже начавшегося пожара помешать эвакуации. Относительно фразы про «введенный режим чрезвычайного положения» Иван Черноусов прокомментировал, что объявление снимут и исправят.