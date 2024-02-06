У Южно-Кузбасской ГРЭС отозвали паспорт готовности к отопительному сезону

2 февраля в городе ввели режим повышенной готовности (из-за выхода из строя котлов часть жителей остались без тепла), а позже правоохранители взяли под стражу бывшего директора станции. Выяснилось, что он знал о множестве нарушений на объекте, но ничего не предпринимал для их устранения, уволился и пытался сбежать из региона.