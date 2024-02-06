У Южно-Кузбасской ГРЭС отозвали паспорт готовности к отопительному сезону

Как сообщает РИА-Новости, министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписал приказ об отзыве паспорта готовности к отопительному сезону Южно-Кузбасской ГРЭС. В целом, по словам министра, в текущем осенне-зимнем периоде произошёл ряд массовых аварий на тепловых сетях и в котельных. Авария произошла и в Калтане.
Также Николай Шульгинов считает, как пишут журналисты, что Ростехнадзор следует наделить полномочиями по контролю за разработкой, корректировкой и реализацией схем теплоснабжения, а эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере в целом повысить.
Так, в конце января на Южно-Кузбасской ГРЭС в Калтане развернулся оперативный штаб. Только в 2024 году поступило семь сообщений о влиянии ГРЭС на экологию и о низком качестве воды.
2 февраля в городе ввели режим повышенной готовности (из-за выхода из строя котлов часть жителей остались без тепла), а позже правоохранители взяли под стражу бывшего директора станции. Выяснилось, что он знал о множестве нарушений на объекте, но ничего не предпринимал для их устранения, уволился и пытался сбежать из региона.