Станет ещё хуже: в Челябинской области предупредили об усилении снега, метелей и гололёда на дорогах

Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок 6 и 7 февраля, избегать поездок по горнозаводской зоне региона, в случае ЧП обращаться в экстренные службы по номерам «101» и «112». Движение по федеральным трассам пока рабочее, однако, как предупредили в Упрдор «Южный Урал», из-за ухудшения погодных условий могут ввести ограничения.