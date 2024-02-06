Станет ещё хуже: в Челябинской области предупредили об усилении снега, метелей и гололёда на дорогах

Ухудшения погоды ожидают в ближайший час и до конца дня 6 февраля, а также ночью 7 февраля.
— В связи с прохождением циклона в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный и очень сильный, усиление ветра до 25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, сильные гололёдные явления (гололёд, отложение мокрого снега на проводах), — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок 6 и 7 февраля, избегать поездок по горнозаводской зоне региона, в случае ЧП обращаться в экстренные службы по номерам «101» и «112». Движение по федеральным трассам пока рабочее, однако, как предупредили в Упрдор «Южный Урал», из-за ухудшения погодных условий могут ввести ограничения.
Напомним, в Челябинске второй день подряд, до вечера вторника, 6 февраля, закрыли горки для посетителей ледового городка «Малахитовая шкатулка», расположенного на площади Революции. Причина — в очень тёплой погоде: температура с утра держится выше ноля.