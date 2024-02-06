Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки

КУРГАН, 6 фев — РИА Новости. Урал представлен в числе лидеров по объемам финансирования науки в российских регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Свердловская, Челябинская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в стране по уровню финансирования научных исследований», — сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).
Секретарь Совбеза подвел некоторые итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего совещания в Челябинске. Тогда были выработаны меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного потенциала регионов УФО.
По словам Патрушева, для внедрения «ответственной продукции и технологий» сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации.
В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа открыт новый инновационный научно-технологический центр, в регионах округа приняты программы по импортозамещению в промышленном комплексе, добавил Патрушев.
«Благодаря государственной поддержке обеспечивается рациональное использование и загрузка производственных мощностей. В результате по итогам прошлого года достигнут значительный рост обрабатывающей промышленности», — отметил он.