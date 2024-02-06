Патрушев похвалил регионы Урала за финансирование науки

По словам Патрушева, для внедрения «ответственной продукции и технологий» сформирована на период до 2026 года тематика научных исследований молодежных лабораторий Уральского и Западно-Сибирского межрегиональных научно-образовательных центров, предусмотрены средства федерального бюджета для их реализации.