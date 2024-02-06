Жители Новороссийска вновь подняли тревогу из-за странной пены в Суджукской лагуне

В Новороссийске в Суджукской лагуне вновь была замечена необычная пена, горожане неоднократно били тревогу по этому поводу, сообщает издание «Новороссийский рабочий». На тот момент пробы воды были отправлены на анализ по запросу местной жительницы Екатерины Сербиной в лабораторию Минприроды.



В пробах, которые были отобраны в эти дни, на месте скопления пены выявлены примеси ПАВ — поверхностно-активные вещества и нефтепродукты. Стоит отметить, что ПАВ наносят вред как живым существам в лагуне, так и всей экологической системе.



Розовато-оранжевую пену общественные экологи обнаружили также 22 декабря 2023 года в ручье, который впадает в лагуну. Он протекает в закрытом коллекторе по улице Молодежной.



Было установлено, что в водосборной площади этого ручья расположены 2 автомойки. При существующем запрете на проверку бизнеса проконтролировать отведение сточных вод весьма сложно. Тем не менее, в нынешнем году запланировано проведение мониторинга природной воды двух ручьев, которые протекают по двум коллекторам — по улицам Южной и Молодежной. Также по факту загрязнения Суджукской лагуны было направлено письмо в Азово-Черноморскую природоохранную прокуратуру в целях организации соответствующей проверки.