Академия наук Молдовы может остаться без главного офиса: Здание, построенное в советское время, приглянулось главе Антикоррупционной прокуратуры

Недавно глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила о намерении перенести свою штаб-квартиру в здание, принадлежащее АНМ. Оказалось, что это не шутка.
На заседании президиума АНМ, состоявшегося в пятницу, 2 февраля намерение Антикоррупционной прокуратуры переехать в здание Академии наук Молдовы (АНМ), расположенное по бул. Штефана чел Маре, 1 обсуждалось с обеспокоенностью и всерьез, — сообщает WTF Moldova.
Даже Декларацию приняли, в которой решительно выражает свое несогласие с планами Антикоррупционной прокуратуры. «Это попытка подорвать не только автономию, но и целостность Академии наук — фундаментальной опоры исследований и инноваций в Республике Молдова», — говорится в декларации.
«Попытка Антикоррупционной прокуратуры захватить штаб-квартиру Академии не только ставит под угрозу целостность и автономию нашего учреждения, но и представляет собой прямую угрозу научному и культурному наследию, которое мы представляем. Захват этой штаб-квартиры означает вырвать нас из истории, оторвать от наших культурных корней и подорвать будущее научных исследований», — заявил академик Георге Дука.
"Желание главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин забрать под нужды своей конторы здание Академии наук Молдовы не так абсурдно, как кажется, — комментирует ситуацию Дмитрий Чубашенко.
Это советской Молдавии была нужна Академия наук, а независимой Молдове такое учреждение без надобности.
Зато борьба с коррупцией — это вечная тем таких же вечных переговоров о вступлении в ЕС. У борцов с коррупцией должны быть хорошие условия для бесконечной имитации такой борьбы, и почему бы им не отобрать для этих целей здание АН? Санду будет не против. Академики проглотят и это. Будут проводить свои собрания в парке".