Академия наук Молдовы может остаться без главного офиса: Здание, построенное в советское время, приглянулось главе Антикоррупционной прокуратуры

Зато борьба с коррупцией — это вечная тем таких же вечных переговоров о вступлении в ЕС. У борцов с коррупцией должны быть хорошие условия для бесконечной имитации такой борьбы, и почему бы им не отобрать для этих целей здание АН? Санду будет не против. Академики проглотят и это. Будут проводить свои собрания в парке".