Приморцы активно интересуются товарами для умного дома

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.
В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.
Спрос на центры управления умным домом вырос на 35% за год, на 14% увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.
В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. При этом в столичном регионе спрос на такие товары за прошедший год увеличился в полтора раза.
На Дальнем Востоке системой умного дома динамичнее всего интересуются приморцы и хабаровчане — эти регионы вошли в топ-20 по стране. В Приморье спрос на эту категорию товаров за год вырос более, чем в 2,5 раза. Особенно интересны жителям региона центры управления умным домом, покупать их стали в пять раз чаще, чем годом ранее. Вместе с тем приморцы активно используют системы видеонаблюдения, продажи IP-камер за год выросли на 75%.
«Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей», — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.