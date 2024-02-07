Приморцы активно интересуются товарами для умного дома

На Дальнем Востоке системой умного дома динамичнее всего интересуются приморцы и хабаровчане — эти регионы вошли в топ-20 по стране. В Приморье спрос на эту категорию товаров за год вырос более, чем в 2,5 раза. Особенно интересны жителям региона центры управления умным домом, покупать их стали в пять раз чаще, чем годом ранее. Вместе с тем приморцы активно используют системы видеонаблюдения, продажи IP-камер за год выросли на 75%.