Жители Новосибирска проголосуют за название сквера у цирка

Жители Новосибирска могут проголосовать за название сквера возле цирка. Будущая зеленая зона расположена недалеко от Нарымского сквера и Вознесенского собора.
На сайте госуслуг представлен один вариант — Никольская площадь. Предложение поступило от Новосибирской епархии РПЦ. Пользователи могут согласиться, либо выбрать варианты «нет» и «затрудняюсь ответить».
Голосование продлится с 7 по 14 февраля.
Напомним, что реконструкцию сквера хотели завершить в октябре прошлого года, однако сроки перенесли.