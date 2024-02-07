Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жители Новосибирска проголосуют за название сквера у цирка

Будущая территория расположена недалеко от Нарымского сквера и Вознесенского собора.
Источник: Аргументы и факты

Жители Новосибирска могут проголосовать за название сквера возле цирка. Будущая зеленая зона расположена недалеко от Нарымского сквера и Вознесенского собора.

На сайте госуслуг представлен один вариант — Никольская площадь. Предложение поступило от Новосибирской епархии РПЦ. Пользователи могут согласиться, либо выбрать варианты «нет» и «затрудняюсь ответить».

Голосование продлится с 7 по 14 февраля.

Напомним, что реконструкцию сквера хотели завершить в октябре прошлого года, однако сроки перенесли.

ЖКХ
Интернет