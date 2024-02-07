В аэропорту Челябинска отложили вылеты всех рейсов как минимум до 14 часов

Так, ранее перенесенные рейсы ДР 414 и ДР 6568 до Москвы и ДР 550 до Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа» должны отправиться в пункты назначения в 14 часов 7 февраля.
Отложен еще один рейс до Москвы — СУ 1421, это авиакомпания «Аэрофлот».
На прилет на четыре часа задерживается рейс СУ 1420 из Москвы — его ждали в 11.45, расчетное время — 15.41.
Также появилась информация о задержке рейса ЮТ 260 авиакомпании «ЮТэйр» до Сургута и обратно.
Официальных комментариев перевозчиков и аэропорта по данной теме не поступало.