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В аэропорту Челябинска отложили вылеты всех рейсов как минимум до 14 часов

В международном аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске по неизвестной причине отложили вылеты всех рейсов как минимум до 14 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, ранее перенесенные рейсы ДР 414 и ДР 6568 до Москвы и ДР 550 до Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа» должны отправиться в пункты назначения в 14 часов 7 февраля.

Отложен еще один рейс до Москвы — СУ 1421, это авиакомпания «Аэрофлот».

На прилет на четыре часа задерживается рейс СУ 1420 из Москвы — его ждали в 11.45, расчетное время — 15.41.

Также появилась информация о задержке рейса ЮТ 260 авиакомпании «ЮТэйр» до Сургута и обратно.

Официальных комментариев перевозчиков и аэропорта по данной теме не поступало.