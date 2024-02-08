Будущее — за технологиями. 32 кузбасских предприятия — участники «Сколково»

На сегодня 32 кузбасских инновационных предприятия имеют статус участника «Сколково». Это проекты в сфере промышленной безопасности, приборостроения, энергетики, медицины, IT, биотеха и других отраслей.
В обзоре «АиФ в Кузбассе» — последние разработки учёных.
Озеленение по-новому.
Учёные из компании «Газон» разработали инновационную технологию выращивания газона для условий Сибири. По информации кузбасского технопарка, она сокращает процесс с полутора лет до одного года.
Рулонные газоны создают на основе многослойного нетканого материала с полиамидными нановолокнами, а также с применением специально подобранной смеси дернообразующих злаков и газонных трав. Агрономы в собственных питомниках применяют оригинальную технологию обработки почвы и методику севооборота, чтобы сформировать плотную корневую систему травы.
Растения подбирают из местной флоры с помощью селекции. Отмечается, что это обеспечивает устойчивость газонов к засухам и холодам. В числе преимуществ также выделяют продолжительный срок годности готовой продукции при соблюдении условий хранения и транспортировки — не менее двух лет и длительность в использовании без дополнительного ремонта.
Газоны по новой технологии уже использовали в Кемерове при озеленении территории вдоль дороги-дублёра Притомского проспекта, мемориала Воину-освободителю и «Нашего парка» на Металлплощадке. Технология запатентована.
Не выбрасывать, а ремонтировать.
Кемеровские инженеры из научно-производственного предприятия «Сибирские горнопромышленники» разработали оригинальную конструкцию резцов горных комбайнов. Патент уже получен. Внедрение нового типа изделия сократит расходы на оснастку техники не только в шахтах, но и на открытой горной добыче, дорожно-ремонтных и строительных работах, где используются машины фрезерного типа.
Отмечается, что современные резцы шахтных комбайнов фактически одноразовые. После износа режущей части (15−30% изделия) их дальнейшее применение невозможно. В итоге оставшиеся 70−85% практически без износа превращаются в отходы. Кроме того, режущий инструмент для одного комбайна не подходит для другого.
Инженеры предложили решение этой проблемы, разработав оригинальную модульную конструкцию поворотного резца. Благодаря ей инструмент станет ремонтопригодным.