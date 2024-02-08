Будущее — за технологиями. 32 кузбасских предприятия — участники «Сколково»

Растения подбирают из местной флоры с помощью селекции. Отмечается, что это обеспечивает устойчивость газонов к засухам и холодам. В числе преимуществ также выделяют продолжительный срок годности готовой продукции при соблюдении условий хранения и транспортировки — не менее двух лет и длительность в использовании без дополнительного ремонта.