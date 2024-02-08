Полицейские в Хабаровском крае помогли подростку вернуться домой

Стражи правопорядка подошли к несовершеннолетнему и выяснили обстоятельства его путешествия. Он рассказал полицейским, что он следовал в поселок Тумнин к своей старшей сестре, но случайно уснул и проспал свою станцию. При себе у несовершеннолетнего не было мобильного телефона, а номер телефона мамы он не помнил.