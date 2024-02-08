Полицейские в Хабаровском крае помогли подростку вернуться домой

Ванинские транспортные полицейские помогли несовершеннолетнему вернуться домой, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Сотрудники патрульно-постовой службы Ванинского ЛО МВД России на транспорте при патрулировании пассажирского поезда сообщением «Владивосток — Советская Гавань — Сортировочная» обратили внимание на 14-летнего мальчика, который находился один без сопровождения взрослых.
Сотрудники транспортной полиции доставили несовершеннолетнего в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте для выяснения всех обстоятельств путешествия и установления его родителей.
Инспекторами группы по делам несовершеннолетних ванинской транспортной полиции оперативно были установлены законные представители ребенка, а также обстоятельства происшествия и причины следования несовершеннолетнего в ночное время в пассажирском поезде без сопровождения взрослых лиц.
Транспортными полицейскими ребенок был доставлен поездом в поселок Высокогорный и передан матери. С родителем несовершеннолетнего была проведена профилактическая беседа, а также составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а вся информация по происшедшей ситуации направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ванинского муниципального района.