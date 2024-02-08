В Хабаровске откроют уникальный центр сейсмологии

Межвузовский кампус в Хабаровске объединит в себе четыре кластера: строительства и урбанистики; технологической трансформации; гуманитарных наук; креативных индустрий. Начать строительство кампуса планируется с новых общежитий. Их рассчитывают сдать уже в конце 2026 года, лабораторные и учебные корпуса — в конце 2027 года. Полностью межвузовский кампус на проектную мощность должен выйти к 2030 году. Учиться в нём будут около 30 тысяч студентов. Возможности кампуса будут открыты и для других горожан, и даже для местных предприятий.