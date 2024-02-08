В Хабаровске откроют уникальный центр сейсмологии

В Хабаровске на базе межвузовского кампуса, строительство которого начинается благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, откроется уникальная для всего Дальнего Востока сейсмологическая лаборатория. Она станет самой большой в будущем научно-образовательном центре. Об этом в преддверии отмечаемого в четверг, 8 февраля, Дня науки рассказал ректор ТОГУ Юрий Марфин в эксклюзивном интервью радио «Восток России», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Запланировано создание центра испытаний сейсмостойких строительных конструкций. Там необходимо большое помещение для того, чтобы разместить массивное оборудование. Он будет просто огромным, — отметил Юрий Марфин. — В кампусе появятся и другие нацеленные на научные вопросы лаборатории. Какие-то из них будут решать более фундаментальные задачи, а другие — более прикладные для реального сектора экономики.
Межвузовский кампус в Хабаровске объединит в себе четыре кластера: строительства и урбанистики; технологической трансформации; гуманитарных наук; креативных индустрий. Начать строительство кампуса планируется с новых общежитий. Их рассчитывают сдать уже в конце 2026 года, лабораторные и учебные корпуса — в конце 2027 года. Полностью межвузовский кампус на проектную мощность должен выйти к 2030 году. Учиться в нём будут около 30 тысяч студентов. Возможности кампуса будут открыты и для других горожан, и даже для местных предприятий.
— Лаборатории в кампусе будут создаваться также в кооперации с индустриальными партнёрами. Это представители реальной экономики, практики, которые уже и сейчас привлекаются к образовательному процессу. Например, почему бы не открыть лабораторию по контролю качества продукции, для решения своих производственных задач. И в эту лабораторию могли бы привлекаться студенты для прохождения практики, — добавил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.
Напомним, программа по созданию сети университетских кампусов стартовала по всей России по поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты». В Хабаровске он будет построен на площадке площадью почти 190 тысяч квадратных метров в районе улицы Тихоокеанской. В январе во время своей рабочей поездки в краевую столицу Президент России оценил проект межвузовского кампуса.
Консорциум хабаровского межвузовского кампуса объединил шесть ведущих вузов региона: ТОГУ, ХГУЭП, ДВГУПС, ДВГМУ, ХГИК и Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста России).