В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью в России

По данным ведомства, сейчас в РФ фиксируются лишь единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе из иностранных государств. Кроме того, присутствуют небольшие групповые очаги. В ведомстве напомнили, что всплески заболеваемости происходят примерно раз в 4−6 лет, в последний раз это произошло после ковидных ограничений.