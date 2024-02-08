В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью в России

По данным ведомства, сейчас в РФ фиксируются лишь единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе из иностранных государств. Кроме того, присутствуют небольшие групповые очаги. В ведомстве напомнили, что всплески заболеваемости происходят примерно раз в 4−6 лет, в последний раз это произошло после ковидных ограничений.
Одолеть распространение кори в России удалось с помощью противоэпидемических мероприятий и достаточного количества вакцины, подчеркнули в ведомстве. В превентивных целях по инициативе Роспотребнадзора во всех регионах прошла подчищающая иммунизация для укрепления коллективного иммунитета против кори, по итогам которой привиты более 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, уточнили в пресс-службе.
Ранее ЕАН писал, что в регионы РФ в скором времени поступит свыше 415 тыс. доз вакцины от кори. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил о запуске соответствующей закупки.
Согласно данным «РТС Тендер», первоначальная сумма закупки составляет 18,5 млн рублей. Самый большой объем вакцины достанется Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областям, Пермскому краю. На Среднем Урале планировалось поступление более 11 тыс. доз.