Опубликован снимок циклона «Ольга», накрывшего Воронежскую область

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась спутниковым снимком циклона «Ольга», накрывшего Центральную часть России, включая Воронежскую область. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. Фото опубликовали в среду, 7 февраля.
По прогнозу Воронежского гидрометцентра, северо-атлантический циклон продолжит определять погоду в регионе в четверг, 8 февраля. В области прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде будет актуально минимум до 18:00 четверга, 8 февраля.