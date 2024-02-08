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Опубликован снимок циклона «Ольга», накрывшего Воронежскую область

Он образовался на юге Гренландии.
Сейчас в Ричмонде: +1° 1 м/с 74% 766 мм рт. ст. +3°

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась спутниковым снимком циклона «Ольга», накрывшего Центральную часть России, включая Воронежскую область. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. Фото опубликовали в среду, 7 февраля.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, северо-атлантический циклон продолжит определять погоду в регионе в четверг, 8 февраля. В области прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица.

Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде будет актуально минимум до 18:00 четверга, 8 февраля.