За первую неделю февраля в Кузбассе предотвратили 18 аварий на шахтах

«Если судить по резкому увеличению числа приостановок решениями Ростехнадзора, собственники и администрация шахт на неделе “забыли”, что по закону именно они, а не государство, обязаны обеспечивать промышленную безопасность на своих объектах и несут всю полноту ответственности за последствия аварий», — пишет Андрей Виль.