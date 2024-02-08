За первую неделю февраля в Кузбассе предотвратили 18 аварий на шахтах

Как сообщает официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль, с 1 по 7 февраля сотрудники предотвратили 18 серьёзных аварий на угольных шахтах Кузбасса. В шести случаях аварии могли бы быть массовыми, а на шахте «Комсомолец» тяжело травмировался рабочий.
«Если судить по резкому увеличению числа приостановок решениями Ростехнадзора, собственники и администрация шахт на неделе “забыли”, что по закону именно они, а не государство, обязаны обеспечивать промышленную безопасность на своих объектах и несут всю полноту ответственности за последствия аварий», — пишет Андрей Виль.
Он добавляет, что останавливать опасную работу должны сами организации, а не сотрудники Ростехнадзора. Весь список нарушителей по ссылке.