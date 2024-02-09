В МЧС жителей Волгограда предупреждают о снеге, метели и ветре до 20 м/с

По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением в регионе атлантического циклона в ночь на 9, 10 и 11 февраля в Волгоградской области серьезно ухудшится погода. Вероятны интенсивные осадки в виде снега и снега с дождем. Местами ожидаются налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-западного направления усилится до 15−20 м/с.
Жителей Волгограда и области предупреждают о метелях, снежных заносах и гололедице. Ожидается значительное ухудшение видимости при метелях — до 300−800 метров.
Сотрудники МЧС рекомендуют при сильном ветре и снегопаде плотно закрыть окна. При ветре не парковать машины у деревьев и шатких конструкций. По возможности лучше оставаться дома.
Если снегопад застал на улице, нужно двигаться осторожно. При переходе дороги не нужно делать резкие движения и быть предсказуемым для водителей. Желательно всегда смотреть на автомобили при пересечении проезжей части.