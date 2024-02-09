«Адмирал» победил лидера западной конференции

«Мы очень организованно старались сыграть в обороне, старались не удаляться. Ребята выполнили некоторые вещи: игру в обороне, почистили пятак неплохо. Удачно забили, дотерпели. Мы отталкиваемся от своей игры. Я видел, что Андронов не играл, но мы на это не обращаем внимание. Мы показываем тот хоккей, который даёт результат. В открытом хоккее и на встречных курсах у нас не было шансов с “Локомотивом”. Много уделили внимания игре на возврате, один в один», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.