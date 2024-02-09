Скандальный красноярский бизнесмен Роман Гольдман заочно арестован

Ранее оперативники установили, что 30 октября 2023 бизнесмен вылетел из Красноярска в Москву, а затем через Минск в Стамбул. Оттуда он отправился на Мальдивы, но затем снова вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше. При этом адвокат Романа Гольдмана заявил, что его подзащитный не сбегал из страны, а уехал на отдых.