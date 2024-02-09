Скандальный красноярский бизнесмен Роман Гольдман заочно арестован

Уехавшего за границу красноярского бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Романа Гольдмана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, заочно арестовали. Также он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.
Решение об аресте принял 8 февраля Центральный районный суд Красноярск.
Напомним, в отношении Гольдмана возбуждено два уголовных дела, которые объединены в одно производство. Бизнесмена подозревают в мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад» на сумму более 2,3 млрд рублей, а также в незаконных действиях с активами одного из предприятий.
На личное имущество Романа Гольдмана и принадлежащего ему холдинга Goldman group наложен арест. Общая сумма арестованных активов, связанных с бизнесменом, превышает 4 млрд рублей.
Ранее оперативники установили, что 30 октября 2023 бизнесмен вылетел из Красноярска в Москву, а затем через Минск в Стамбул. Оттуда он отправился на Мальдивы, но затем снова вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше. При этом адвокат Романа Гольдмана заявил, что его подзащитный не сбегал из страны, а уехал на отдых.