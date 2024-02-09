Омичей предупредили об опасностях из-за сильного ветра и мокрого снега

А также метель, гололёдные явления, снежные заносы на дорогах.
Водителей просят быть внимательнее. Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, при возникновении ЧС и аварий, которые вызваны погодными условиями, горожане могут сообщить об этом дежурной смене МЧС России по Омской области. Сделать это можно, позвонив по следующим номерам: 01,
Кроме того омичи могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78−78−78.
Напомним, что порывистый ветер и метель ожидаются в регионе и в субботу, 10 февраля.