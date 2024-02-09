Омичей предупредили об опасностях из-за сильного ветра и мокрого снега

Водителей просят быть внимательнее. Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, при возникновении ЧС и аварий, которые вызваны погодными условиями, горожане могут сообщить об этом дежурной смене МЧС России по Омской области. Сделать это можно, позвонив по следующим номерам: 01, 8 (3812) 25−83−26 , 8 (3812) 44−91−00 , при звонке с сотового телефона набрать 101.