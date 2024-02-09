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Омичей предупредили об опасностях из-за сильного ветра и мокрого снега

В пятницу, 9 февраля, в Омской области ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

А также метель, гололёдные явления, снежные заносы на дорогах.

Водителей просят быть внимательнее. Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, при возникновении ЧС и аварий, которые вызваны погодными условиями, горожане могут сообщить об этом дежурной смене МЧС России по Омской области. Сделать это можно, позвонив по следующим номерам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101.

Кроме того омичи могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78−78−78.

Напомним, что порывистый ветер и метель ожидаются в регионе и в субботу, 10 февраля.