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Почти в 60 школах Красноярского края нашли нарушения при организации питания

В 2023 году специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю приняли участие в проверках школ, проводимых прокурорами районов и городов.
Источник: Комсомольская правда

В прошлом году специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю приняли участие в проверках школ, проводимых прокурорами. Всего удалось проверить 71 учреждение и трех организаторов питания детей.

Сотрудники Россельхознадзора отобрали 99 проб молочной и мясной продукции.

Исследования показали, что 21 проба не соответствует по показателям качества и безопасности:

— найдены признаки фальсификации (в мясе была обнаружена не заявленная в составе ДНК сои и курицы);

— в одной пробе обнаружили сальмонеллу;

— в 17 пробах молочной продукции нашли фитостерины, дрожжи и плесень.

Основные нарушения в школах и у организаторов питания следующие:

— несоблюдение температурных режимов при хранении продуктов;

— отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов;

— хранение продуктов с истекшим сроком годности.

Нарушители оштрафованы на 91 тысячу рублей.

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