Почти в 60 школах Красноярского края нашли нарушения при организации питания

В прошлом году специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю приняли участие в проверках школ, проводимых прокурорами. Всего удалось проверить 71 учреждение и трех организаторов питания детей.
Сотрудники Россельхознадзора отобрали 99 проб молочной и мясной продукции.
Исследования показали, что 21 проба не соответствует по показателям качества и безопасности:
— найдены признаки фальсификации (в мясе была обнаружена не заявленная в составе ДНК сои и курицы);
— в одной пробе обнаружили сальмонеллу;
— в 17 пробах молочной продукции нашли фитостерины, дрожжи и плесень.
Основные нарушения в школах и у организаторов питания следующие:
— несоблюдение температурных режимов при хранении продуктов;
— отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов;
— хранение продуктов с истекшим сроком годности.
Нарушители оштрафованы на 91 тысячу рублей.