Двое подростков испачкали краской монумент ВМФ в Тайшете

В Тайшете Иркутской области накануне, 8 февраля, двое подростков испачкали краской монумент, посвященный Военно-морскому флоту. Полицейские установили личности детей — ими оказались школьники 11 и 12 лет. По факту случившегося родителей привлекли к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инспекторы ПДН работают с несовершеннолетними и их родителями. С пятиклассниками провели профилактические беседы. Родителей привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Добавим, что полицейские проводят проверку. Решается вопрос о постановке нарушителей на учет в ПДН.