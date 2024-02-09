Двое подростков испачкали краской монумент ВМФ в Тайшете

В Тайшете Иркутской области накануне, 8 февраля, двое подростков испачкали краской монумент, посвященный Военно-морскому флоту. Полицейские установили личности детей — ими оказались школьники 11 и 12 лет. По факту случившегося родителей привлекли к административной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.