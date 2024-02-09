В Екатеринбурге гаишники наведаются в школы

В Екатеринбурге гаишники проведут встречи с родителями школьников. Сотрудники ГИБДД расскажут о необходимости контролировать детей и обучать соблюдать ПДД.
— Автоинспекторы разбирают с родителями нарушения правил дорожного движения пешеходами. Нередко дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности и невнимательности — выбегают на дорогу перед близко идущим транспортом, неожиданно появляются из-за припаркованных автомобилей, — отметили в Госавтоинспекции города.
Родителям напомнят о том, что детям нельзя играть на проезжей части и вблизи нее, а также о том, что дорогу необходимо переходить в положенном месте. Также сотрудники ГИБДД напомнят, что детям необходимо носить одежду со светоотражающими элементами.
Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции начнут проверить школьников на знание ПДД. В случае нарушений со школьниками и их родителями проводятся профилактические беседы.