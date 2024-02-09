Из-за непогоды в Башкирии ограничено движение на 25 участках дорог

Так, для всех видов транспорта закрыта дорога Магнитогорск — Ира с 101 по 241 км, проходящая по территории Баймакского и Зилаирского районов. Для пассажирских и большегрузных транспортных средств до 12 дня ограничено движение на М5 «Урал» с 1494 по 1548 км в Иглинском районе.