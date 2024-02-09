ГАИ проведет массированную отработку сразу двух крупных трасс в Беларуси

В Госавтоинспекции сказали про массированную отработку сразу двух крупных трасс в Беларуси в период с 9 по 12 февраля 2024 года, пишет БелТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.
В сообщении сказано, что речь идет про трассы М1, а также Р28. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые становятся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Кроме того, пристальное внимание сотрудники ГАИ будут обращаться на пьяный водителей, бесправников, водителей, несоблюдающих скоростной режим, а также нарушающих правила перевозки пассажиров и так далее. По информации ведомства, именно две указанные трассы в январе 2024 года стали наиболее аварийными.
Кстати, синоптики предупредили о резком похолодании до −18 на 9 и 10 февраля в Беларуси.
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