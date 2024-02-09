ГАИ проведет массированную отработку сразу двух крупных трасс в Беларуси

В сообщении сказано, что речь идет про трассы М1, а также Р28. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые становятся основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Кроме того, пристальное внимание сотрудники ГАИ будут обращаться на пьяный водителей, бесправников, водителей, несоблюдающих скоростной режим, а также нарушающих правила перевозки пассажиров и так далее. По информации ведомства, именно две указанные трассы в январе 2024 года стали наиболее аварийными.