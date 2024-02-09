«Всегда будут наказаны»: в ГИБДД Башкирии рассказали о борьбе с дрифтерами

Владимир Севастьянов отметил, что правоохранители мониторят социальные сети в поисках дрифтеров, а наказания их ждут самые суровые.
«Мы уже знаем все эти случаи про BMW. Есть две “Приоры” — сегодня второго задержали, еще и оказался уклонистом. Еще одна BMW, трехдверная, там водителю, который хотел побольше лайков в интернете, 12 суток дали. Сами мониторим, доводим информацию [друг до друга], кто-то кому-то перекидывает. Есть уголовное дело, хулиганство», — сказал Севастьянов.
Инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ добавил, что подобное поведение всегда будет наказываться. Дело не только в нарушении ПДД, но и пропаганде подобного вождения.
«Такие нарушения ПДД всегда будут наказаны! Водители пропагандируют неправильное поведение на проезжей части. По каждому случаю есть материалы, задержанные люди, проводится профилактическая работа», — добавил Линар Зиннуров.