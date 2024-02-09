«Всегда будут наказаны»: в ГИБДД Башкирии рассказали о борьбе с дрифтерами

«Мы уже знаем все эти случаи про BMW. Есть две “Приоры” — сегодня второго задержали, еще и оказался уклонистом. Еще одна BMW, трехдверная, там водителю, который хотел побольше лайков в интернете, 12 суток дали. Сами мониторим, доводим информацию [друг до друга], кто-то кому-то перекидывает. Есть уголовное дело, хулиганство», — сказал Севастьянов.