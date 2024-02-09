Что почём: дешёвые корма для животных могут привести к лишним тратам

В последнее время многие владельцы домашних животных привыкли кормить своих питомцев специально приготовленной для зверей едой из магазинов. Люди оправдывают этот вариант экономией времени для приготовления пищи и, нередко, заботой о здоровье своих подопечных. В Хабаровске достаточно большое предложение на рынке кормов для животных, но цены, естественно, разнятся, как и ассортимент. Переменчива и политика иностранных производителей кормов, которые без предупреждения меняют состав пакетиков и далеко не всегда питомцам это по вкусу.
Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» изучил цены в магазинах на корм для кошек и собак и побеседовал о еде для животных с ветеринаром. Сетевой зоомагазин «Белый кролик» предлагает влажные корма для кошек марки Felix за 24,6 рубля, Perfect FIT — 31,90 рублей, а Sheba по 35,90 рублей. Сухой корм марки Felix обойдется в 1293 рубля за упаковку в 3 кг, Perfect FIT такого большого объема в Хабаровске не предлагают, но он не сильно дороже в пересчете на 1 кг — 267 рублей за 580 г. Kitekat обойдется в 93 рубля за 350 г. — чуть менее 300 рублей за 1 кг. Упаковка 85 г влажного корма для собак бренда Chappi стоит менее 18 рублей, упаковка сухого массой 2,5 кг — 492 рубля. Для лакомств от Pedigree цена чуть выше: влажный корм от 23,90 рублей, а сухой — 223 рубля за 600 г.
В магазинах «у дома» цены, ожидаемо, чуть выше. Влажный корм в маленьких упаковках для кошек можно купить за 42 рубля за Perfect FIT, 23 рубля — за Felix и 46 рублей — Sheba. Подобный корм для собак от Pedigree стоит 34 рубля, а вот предложение от Chappi найти не удалось. Сухой корм магазин «у дома» предлагает от 150 рублей за 600 г для кошек и от 244 за такой же вес — для собак.
В сети супермаркетов «Близкий» есть возможность купить сухой корм для собак и кошек на развес. Но он представлен только двумя марками: Chappi и Kitekat: 190 и 260 рублей за 1 кг соответственно. При покупке в заводских пакетах этих же марок владельцы животных сэкономят примерно четверть. Влажный корм для собак Pedigree массой 85 г обойдется в 25 рублей за пакетик, Purina ONE — уже в 30 рублей. Для кошек: Sheba — 40 рублей, Perfect FIT — 32 рубля, Felix — 23−28 рублей. И именно с последней маркой нужно учитывать одну вещь. Совсем недавно у упаковок с этим кормом появился новый дизайн, более светлый. Состав очень схож, но многие кошки отказываются его есть. Судя по всему, производитель поменял рецептуру, что животным пришлось не по вкусу. Есть также очень дешевый влажный корм под маркой «Корми скорей» по 15 рублей за пакетик, но, как показал личный опыт, кошек он практически не интересует.
— Если Вы выбираете пищу не для прикорма животных, после операции или болезни, а именно для повседневного использования, то предлагаю марку «Прохвост». Для кошек пакетик 85 г стоит 20 рублей, для собак — 22 рубля, — предложила продавец.
На возражение о том, что цена смущает именно из-за примеров Felix и «Корми скорей» и можно просто потом выбросить корм, она учтиво предложила взять на пробу один или два пакета..
Как бы там ни было, но цены меняются и некоторые владельцы животных задумываются о том, стоит ли перевести своего питомца на домашнее питание. На это подталкивает не только цена, но и качество корма — если животное отказалось есть пищу от того же производителя, то явно что-то не так с составом продукта, а хозяин зверёныша просто выбросил деньги..
— Мы ожидаем повышение цен на корма для домашних животных, какие-то производители вообще планируют уйти с рынка, поэтому некоторые владельцы питомцев сейчас задаются вопросом, а не перевести ли свою кошку или собаку на домашнюю еду. С одной стороны, в этом есть смысл. Во-первых, животные начинают себя лучше чувствовать. Во-вторых, мы до конца не знаем, из чего именно состоит тот или иной корм. Да, на упаковках указан состав, но он не дает полной картины, что туда замешано. Причем, на самом деле, вопросов больше к отечественным производителям, чем к зарубежным. Очевидно, что они заинтересованы в снижении издержек на производство продуктов, и могут добавлять максимально дешевые ингредиенты или вообще какие-то заменители натуральных продуктов. Ну и, в-третьих, перевод на натуральную, то есть домашнюю пишу, более экономичен для семейного бюджета, — рассказала хабаровский ветеринарный врач Яна Воронова.
— Что касается перевода кошек и собак на домашнюю пищу, то тут универсального рецепта нет, каждый случай индивидуальный. Самое простое: какой образ жизни ведет, например, кошка — малоподвижный в квартире или много времени проводит на улице в частном секторе. Перед началом перевода на натуральную пищу, нужно чтобы животное осмотрел ветеринарный врач и уже с профессиональной точки зрения подсказал как, и на что переводить, и нужно ли переводить вообще, — добавила Яна Воронова.