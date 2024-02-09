Что почём: дешёвые корма для животных могут привести к лишним тратам

— Мы ожидаем повышение цен на корма для домашних животных, какие-то производители вообще планируют уйти с рынка, поэтому некоторые владельцы питомцев сейчас задаются вопросом, а не перевести ли свою кошку или собаку на домашнюю еду. С одной стороны, в этом есть смысл. Во-первых, животные начинают себя лучше чувствовать. Во-вторых, мы до конца не знаем, из чего именно состоит тот или иной корм. Да, на упаковках указан состав, но он не дает полной картины, что туда замешано. Причем, на самом деле, вопросов больше к отечественным производителям, чем к зарубежным. Очевидно, что они заинтересованы в снижении издержек на производство продуктов, и могут добавлять максимально дешевые ингредиенты или вообще какие-то заменители натуральных продуктов. Ну и, в-третьих, перевод на натуральную, то есть домашнюю пишу, более экономичен для семейного бюджета, — рассказала хабаровский ветеринарный врач Яна Воронова.