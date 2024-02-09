Пермячка до 25 лет жила без документов

— Не передать словами, как я устала от этих мучений! Без документов у меня ничего не получалось сделать. Отчаяние было такое, что даже руки опускались. Ладно я сама, но у меня с детьми без документов тоже масса проблем была! — говорит 25-летняя Марьям Алиева.
Родила после седьмого класса
Сложно поверить, но пермячка, у которой растут трое сыновей — 3, 5 и 9 лет, до 25 лет своей жизни прожила без документов. У женщины никогда не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта.
Родители Марьям еще до ее рождения приехали из Азербайджана в Пермь. Жили на съемной квартире, потом снимали комнату в общежитии. Мама Марьям сидела дома, а отец неофициально работал то на стоянке, то на шиномонтажке.
— Насколько я знаю, документов у родителей тоже не было, — говорит пермячка. — В детстве у меня с этим никаких проблем не случалось. В детский сад я не ходила, а в школу, как и всех остальных детей в возрасте семи лет, меня взяли. Но документов об окончании школы у меня нет: я окончила только семь классов, потом родила сына.
На учет в женскую консультацию юная мамочка без документов пришла вставать в самом конце беременности, и врачи приняли ее. Им некуда было деваться, потому что девушке нужно было где-то рожать.
— Когда родился сын, документами заниматься времени не было, а в 18 лет у меня умерла мама. А вскоре пропал отец. Сначала мы просто перестали с ним общаться, а потом он куда-то уехал, и я ничего о нем не знаю.
Лицо без гражданства
Когда сын пермячки немного подрос, юная мамочка наконец-то пришла в паспортный стол, чтобы получить паспорт и документы на ребенка, но на приеме ей ответили, что никаких оснований для этого нет, так как родители Марьям не регистрировали ее при рождении.
Нужно было ехать в Азербайджан, но как? Паспорта-то нет.
Брак с отцом сына она тоже зарегистрировать не могла. У них родился второй сын, а затем и третий. Но в итоге многодетный отец ушел из семьи.
— Я обращалась в суд, чтобы установить свою личность. Мне нужно было доказать, что я не являюсь гражданкой Азербайджана. Для этого требовалось привести двух свидетелей и сдать отпечатки пальцев. Мне удалось получить справку, в которой было написано, что я — лицо без гражданства.
Получала паспорт три года
Пытаясь в одиночку хоть как-то прокормить семью и оплатить съемное жилье, многодетная мать оставляла детей у знакомой, а сама шла работать. Трудилась неофициально в клининговой компании.
— У детей не было полиса, и если они болели, то единственное, что я могла, — это вызывать неотложку. В садик мальчики тоже не ходили, и никаких пособий мы не получали. Однажды отчаявшись от полной безнадеги, я зашла в интернет, чтобы поискать, куда еще можно обратиться с моей бедой. Нашла аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае и написала о том, что со мной происходит.
— Эпопея с получением российского паспорта продлилась почти три года, — рассказали в аппарате. — Мы работали с посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Азербайджанской Республике, МВД Азербайджана, делали необходимые запросы, помогали с юридическими формальностями и наконец-то помогли многодетной маме добиться получения российского паспорта.
— Моя жизнь полностью изменилась, — говорит пермячка. — Я сделала детям медицинский полис, оформила пособие, и это очень хорошая помощь для нашей семьи. Сейчас мы проходим медкомиссию в детский сад, а в планах — официально трудоустроиться, а со временем приобрести и собственное жилье. Думала я и о получении образования, но понимаю, что на это требуется время. Конечно, я очень благодарна всем, кто мне помогал, сама бы я не справилась.
По секрету многодетная мама рассказала, что не перестает надеяться на встречу с человеком, который сможет пойти с ней по жизни рядом.
— И если все сложится, то я даже смогу официально с ним расписаться, ведь у меня теперь есть паспорт! Очень хочу, чтобы у нас была нормальная семья.