Пермячка до 25 лет жила без документов

— У детей не было полиса, и если они болели, то единственное, что я могла, — это вызывать неотложку. В садик мальчики тоже не ходили, и никаких пособий мы не получали. Однажды отчаявшись от полной безнадеги, я зашла в интернет, чтобы поискать, куда еще можно обратиться с моей бедой. Нашла аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае и написала о том, что со мной происходит.